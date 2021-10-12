В Австрії затримали першого фігуранта справи про корупцію Курца

В Австрії затримали першого фігуранта гучної справи про корупцію, яка призвела до відставки канцлера Себастьяна Курца. Повідомляється, що затримано соціолога Сабіне Байншаб, яка забезпечувала позитивні для Австрійської народної партії результати опитувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.

Повідомляється, що жінку затримали сьогодні вранці. Перед приходом поліції вона нібито стерла всі дані зі свого комп'ютера, що і послужило причиною затримання. Слідство вважає, що ці дані могли стати доказами у справі про корупцію розслідування.