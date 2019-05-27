В Австрии на выборах в Европарламент лидирует партия Курца, в Италии - главы МВД

Фото: Себастьян Курц (flickr.com/eppofficial)

Места в Европарламенте от Италии может получить партия экс-премьера Сильвио Берлускони

В Австрии на выборах в Европарламент побеждает консервативная Австрийская народная партия (АНП) канцлера Себастьяна Курца, в Италии - правопопулистская "Лига" главы МВД Маттео Сальвини. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные экзит-полов Австрийского агентства печати и телекомпании RAI.

АНП набирает 35,4% голосов, второе место занимает Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) - 23,5%, третье - правая Австрийская партия свободы (АПС) - 17,3%.

Также в Европарламенте от Австрии будут депутаты от партии "Зеленые" - 13,6% и "Новая Австрия - Либеральный форум" (NEOS) - 8,4%.

В Италии партия "Лига" под руководством главы МВД Маттео Сальвини набирает около 27-31% голосов, за ней идет оппозиционная левоцентристская Демократическая партия, которая может набрать 21-25%, левопопулисты "5 звезд", входящие в правящую коалицию с "Лигой" - 19-23% голосов.

Также места в Европарламенте от Италии могут получить партии экс-премьера Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" и национал-консервативная "Братья Италии".

Напомним, на выборах в Европарламент в Польше, Болгарии и Венгрии лидируют правящие партии - Ярослава Качиньского ЗиС, "Граждане за европейское развитие Болгарии" и ФИДЕС венгерского премьер-министра Виктора Орбана.