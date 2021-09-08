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В Австрии ужесточат карантин для невакцинированных граждан

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Вена, Среда 08 сентября 2021 14:50
В Австрии ужесточат карантин для невакцинированных граждан Фото: В Австрии ужесточат карантин для невакцинированных граждан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Австрии приняло решение ужесточить карантин для невакцинированных. Новые меры начнут действовать со следующей среды, 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Решение было принято на фоне увеличения числа инфекций и госпитализаций, в том числе в отделениях интенсивной терапии.

Так, с 15 сентября тесты на антиген будут действительны только в течение 24 часов.

Невакцинированные люди должны будут носить маски FFP2 в магазинах, не относящихся к предметам первой необходимости, таких как магазины одежды, канцелярских товаров и другие торговые точки, где продаются предметы первой необходимости.

Тем, кто вакцинирован, не нужно будет носить маски в этих местах, хотя маски по-прежнему рекомендуются.

Одно из изменений, которое касается как вакцинированных, так и невакцинированных людей, заключается в том, что в супермаркетах и общественном транспорте снова потребуется носить маски FFP2; в настоящее время здесь требуются только медицинские маски.

Также были предусмотрены более строгие меры в случае дальнейшего ограничения возможностей отделений интенсивной терапии.

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