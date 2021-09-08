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В Австрії посилять карантин для невакцинованих громадян

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Відень, Середа 08 вересня 2021 14:50
В Австрії посилять карантин для невакцинованих громадян Фото: в Австрії посилять карантин для невакцинованих громадян (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Австрії прийняв рішення посилити карантин для невакцинованих. Нові заходи почнуть діяти з наступної середи, 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

Рішення було прийнято на тлі збільшення числа інфекцій і госпіталізацій, в тому числі у відділеннях інтенсивної терапії.

Так, з 15 вересня тести на антиген будуть дійсні тільки протягом 24 годин.

Невакциновані люди повинні будуть носити маски FFP2 в магазинах, що не належать до предметів першої необхідності, таких як магазини одягу, канцелярських товарів та інші торгові точки, де продаються предмети першої необхідності.

Тим, хто вакцинований, не потрібно буде носити маски в цих місцях, хоча маски як і раніше рекомендуються.

Одна зі змін, яка стосується як вакцинованих, так і невакцинованих людей, полягає в тому, що в супермаркетах і громадському транспорті знову потрібно носити маски FFP2; в цей час тут потрібні тільки медичні маски.

Також були передбачені більш суворі заходи в разі подальшого обмеження можливостей відділень інтенсивної терапії.

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