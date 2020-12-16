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Австрии усиливает ограничения на въезд, в частности и для Украины

Среда 16 декабря 2020 01:02
Австрии усиливает ограничения на въезд, в частности и для Украины
Фото: коронавирус (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Австрии усиливают ограничения на въезд в страну с 19 декабря. Они коснутся тех стран, где зафиксирован высокий уровень распространения коронавирус.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Австрии.

Так, при въезде в страну необходимо пройти обязательный 10-дневный карантин. В частности, даже если у человека отрицательный тест на коронавирус.

Вместе с тем, 10-дневный карантин может быть отменен досрочно. Для этого нужно пройти тест за свой счет, но не ранее чем через 5 дней самоизоляции.

Те, кто будут прибывать в Австрию после 19 декабря, будут подписывать соответствующий формуляр о карантине, который рекомендуется заблаговременно распечатать (с сайта Минздрава) и заполнить.

Такие ограничения будут действовать и для Украины включительно. Усиление карантина не касается граждан, прибывающих из 10 стран: Австралия, Финляндия, Ирландия, Исландия, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Уругвай и Ватикан.

Ранее сообщалось, что Австрия начала массовое тестирование населения на коронавирус в первом небольшом городе Аннаберг-Лунгец.

Кроме того, правительство Дании приняло решение усилить карантинные ограничения по всей территории страны.

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