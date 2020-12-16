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Австрії посилює обмеження на в'їзд, зокрема й для України

Середа 16 грудня 2020 01:02
Австрії посилює обмеження на в'їзд, зокрема й для України
Фото: коронавірус (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Австрії посилюють обмеження на в'їзд в країну з 19 грудня. Вони стосуватимуться тих країн, де зафіксований високий рівень поширення коронавірусу.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ Австрії.

Так, при в’їзді в країну необхідно пройти обов’язковий 10-денний карантин. Зокрема, навіть якщо у людини негативний тест на коронавірус.

Водночас, 10-денний карантин може бути скасований достроково. Для цього потрібно пройти тест за власний кошт, але не раніше ніж через 5 днів самоізоляції.

Ті, хто прибуватимуть до Австрії після 19 грудня, підписуватимуть відповідний формуляр про карантин, який рекомендується завчасно роздрукувати (з сайту МОЗ) та заповнити.

Такі обмеження діятимуть і для України включно. Посилення карантину не стосується громадян, які прибуватимуть з 10 країн: Австралія, Фінляндія, Ірландія, Ісландія, Японія, Нова Зеландія, Норвегія, Південна Корея, Уругвай та Ватикан.

Раніше повідомлялося, що Австрія розпочала масове тестування населення на коронавірус у першому невеликому місті Аннаберг-Лунґец.

Крім того, уряд Данії ухвалив рішення посилити карантинні обмеження по всій території країни.

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