В Австрии требуют отставки вице-канцлера из-за сговора с россиянами

В Австрии лидеры оппозиционных партий нижней палаты парламента требуют отправить в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе из-за информации о его якобы сговоре с богатой россиянкой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Suddeutsche Zeitung.

Австрийская оппозиция также призывает провести новые парламентские выборы.

В частности, с требованиями отставки Штрахе выступили глава партии "Новая Австрия - Либеральный форум" Беате Майнль-Райзингер, руководитель Социал-демократической партии Памела Ренди-Вагнер и член австрийского Национального совета Клаудия Гамон.

По информации издания, основанной на видео, в 2017 году вице-канцлер Австрии Штрахе и глава фракции Австрийской партии свободы (АПС) в парламенте Йоханн Гуденус заявили о готовности передать ряд государственных строительных заказов фирмам племянницы российского олигарха, если та предоставит финансовую помощь АПС перед парламентскими выборами.

На видеозаписи Штрахе и его помощник Гуденус проводят на Ибице переговоры с женщиной, которая заявила о желании купить 50% акций влиятельной австрийской газеты Kronen и пообещала в обмен на удачную сделку помочь на парламентских выборах в октябре 2017 года. На видео политики обещают ее семье доступ к государственным контрактам.

Австрийский канцлер Себастьян Курц намерен выступить со специальным заявлением по этому делу в субботу, 18 мая.

Сам вице-канцлер Штрахе пока не дал никаких комментариев.

Напомним, 10 мая Земельный суд Зальцбурга (Австрия) продлил арест отставного австрийского полковника, которого подозревают в шпионаже в пользу России.