В Австрии теперь нельзя сдавать водительские экзамены на турецком языке

По словам министра транспорта Австрии, расходы на турецкий язык для обучения не являются оправданными

В Австрии запретили проходить тестирование для получения водительских прав в на турецком языке. Соответствующее сообщение размещено на сайте австрийского министерства транспорта, передает ВВС.

Как сообщается, тесты по-прежнему можно проходить на английском, хорватском или словенской языках.

Вместе с тем, сообщается, что тестирование на турецком было достаточно популярным, уступая лишь составлению экзамена на немецком языке.

По словам министра транспорта Норберта Хофера, этот шаг имеет целью сокращение расходов.

"Каждый дополнительный язык для обучения обходится государству пятизначную сумму, что не является оправданным", - сказал он.

Напомним, в Саудовской Аравии женщинам впервые начали выдавать водительские права.

Ранее также сообщалось, что Украина и Франция подпишут соглашение о взаимном признании водительских прав.