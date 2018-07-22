В Австрії тепер не можна здавати водійські іспити на турецькій мові

За словами міністра транспорту Австрії, витрати на турецьку мову для навчання не є виправданими

В Австрії заборонили проходити тестування для отримання водійських прав в турецькою мовою. Відповідне повідомлення розміщено на сайті австрійського міністерства транспорту, передає ВВС.

Як повідомляється, тести можна проходити англійською, хорватською або словенською мовами.

Разом з тим, повідомляється, що тестування турецькою було досить популярним, поступаючись лише складання іспиту німецькою мовою.

За словами міністра транспорту Норберта Хофера, цей крок має на меті скорочення витрат.

"Кожна додаткова мова для навчання обходиться державі в п'ятизначну суму, що не є виправданим", - сказав він.

Нагадаємо, що в Саудівській Аравії жінкам вперше почали видавати водійські права.

Раніше також повідомлялося, що Україна і Франція підпишуть угоду про взаємне визнання водійських прав.