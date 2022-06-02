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В Австрии создали юридические условия для лишения "Газпрома" хранилища

Фото: премьер-министр Австрии Карл Нехаммер (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Австрия планирует лишить российский "Газпром" хранилища Хайдах в Зальцбурге. Для этого австрийские регуляторы разработали юридические предпосылки.

Об этом заявил премьер-министр страны Карл Нехаммер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Austria Press Agency.

По его словам, газовое хранилище Хайдах, которое сейчас использует "Газпром", хотят передать другому поставщику. Однако главным условием для этого остается отказ российской стороны заполнять хранилище топливом.

"Хайда имеет особое стратегическое значение. Оно обеспечивает ФРГ, а также Тироль и Форарльберг. По принципу "используй или потери" мы создали рамочные условия, чтобы форсировать тему энергетической безопасности к зиме", - сказал Нехаммер.

Отметим, что газохранилище Хайдах является самым большим в Австрии. В настоящее время уровень его заполненности составляет 0,0%.

Напомним, что российский "Газпром" прекратил поставки голубого топлива в Данию и частично в Германию.

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