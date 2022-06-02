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В Австрії створили юридичні умови для позбавлення "Газпрому" сховища

Фото: прем'єр-міністр Австрії Карл Нехаммер (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Австрія планує позбавити російський "Газпром" сховища Хайдах в Зальцбурзі. Для цього австрійські регулятори розробили юридичні передумови.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Карл Нехаммер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Austria Press Agency.

За його словами, газове сховище Хайдах, яке наразі використовує "Газпром", хочуть передати іншому постачальнику. Проте головною умовою для цього залишається відмова російської сторони заповнювати сховище паливом.

"Хайда має особливе стратегічне значення. Воно забезпечує ФРН, а також Тіроль і Форарльберг. За принципом "використовуй або втрати" ми створили рамкові умови, щоб форсувати тему енергетичної безпеки до зими", - сказав Нехаммер.

Зазначимо, що газосховище Хайдах є найбільшим в Австрії. Нині рівень його заповненості становить 0,0%.

Нагадаємо, що російський "Газпром" припинив постачання блакитного палива в Данію і частково в Німеччину.

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ГазпромАвстрія