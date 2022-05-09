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В Австрии сошел с рельсов пассажирский поезд: есть погибшие и пострадавшие

Фото: в Австрии сошел с рельсов поезд (twitter.com/alghadeertv_eng)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером 9 мая в округе Медлинг в Нижней Австрии с рельсов сошел пассажирский поезд. В результате аварии по меньшей мере погибли два человека, еще 15 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Kronen Zeitung.

По данным издания, авария произошла около 18:00 по местному времени (19:00 по Киеву). В результате схода поезда с рельсов несколько вагонов перевернулись. Причины происшествия не называются.

На месте аварии работают спасатели и сотрудники Красного Креста. Для эвакуации раненых направлены четыре вертолета. Пассажиры, которые не получили травмы, доставлены в Центр помощи пострадавшим от стихийных бедствий.

По предварительным данным, в результате аварии погибли два человека. Травмы получили 15 пассажиров. Пострадавших госпитализировали.

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