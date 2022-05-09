RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Австрії зійшов з рейок пасажирський потяг: є загиблі та постраждалі

Фото: в Австрії зійшов з рейок поїзд (twitter.com/alghadeertv_eng)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері 9 травня в окрузі Медлінг в Нижній Австрії з рейок зійшов пасажирський потяг. В результаті аварії щонайменше загинули дві людини, ще 15 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Kronen Zeitung.

За даними видання, аварія сталася близько 18:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом). В результаті сходу поїзда з рейок кілька вагонів перекинулися. Причини події не називаються.

На місці аварії працюють рятувальники і співробітники Червоного Хреста. Для евакуації поранених направлені чотири вертольоти. Пасажири, які не отримали травми, доставлені в Центр допомоги постраждалим від стихійних лих.

За попередніми даними, в результаті аварії загинули дві людини. Травми отримали 15 пасажирів. Постраждалих госпіталізували.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АвстріяВена