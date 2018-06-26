В Австрии сошел с рельсов пассажирский поезд, пострадали 30 человек

Три человека находятся в тяжелом состоянии
В Австрии сошел с рельсов пассажирский поезд, перевозивший около восьмидесяти человек, в результате чего пострадали 30 человек. Об этом сообщает местное издание OE24.
Так, поезд сошел с рельсов за пределами австрийского города Сент-Поельтен. По словам представителя полиции, два из трех вагонов опрокинулись возле села Вульерндорф в семь утра по местному времени. Всего в поезде находились 80 человек, среди которых было много детей.
Фото: поезд сошел с рельсов
Следует отметить, что из 30 пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии.
Сейчас на месте работают спасатели и сотрудники полиции, которые будут пытаться установить причину аварии.
Напомним, в марте в Словакии пассажирский поезд врезался в стоявший на путях локомотив и частично сошел с рельсов, пострадали как минимум 18 человек, в том числе ребенок.