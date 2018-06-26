В Австрии сошел с рельсов пассажирский поезд, пострадали 30 человек

Три человека находятся в тяжелом состоянии

В Австрии сошел с рельсов пассажирский поезд, перевозивший около восьмидесяти человек, в результате чего пострадали 30 человек. Об этом сообщает местное издание OE24.

Так, поезд сошел с рельсов за пределами австрийского города Сент-Поельтен. По словам представителя полиции, два из трех вагонов опрокинулись возле села Вульерндорф в семь утра по местному времени. Всего в поезде находились 80 человек, среди которых было много детей.

Фото: поезд сошел с рельсов

Следует отметить, что из 30 пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте работают спасатели и сотрудники полиции, которые будут пытаться установить причину аварии.

Напомним, в марте в Словакии пассажирский поезд врезался в стоявший на путях локомотив и частично сошел с рельсов, пострадали как минимум 18 человек, в том числе ребенок.