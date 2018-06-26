В Австрії зійшов з рейок пасажирський потяг, постраждали 30 людей

Троє людей знаходяться у важкому стані

В Австрії зійшов з рейок пасажирський потяг, що перевозив близько вісімдесяти осіб, внаслідок чого постраждали 30 осіб. Про це повідомляє місцеве видання OE24.

Так, потяг зійшов з рейок за межами австрійського міста Сент-Поельтен. За словами представника поліції, два з трьох вагонів перекинулися біля села Вульерндорф о сьомій ранку за місцевим часом. Усього в поїзді знаходилися 80 осіб, серед яких було багато дітей.

Фото: потяг зійшов з рейок

Слід зазначити, що з 30 постраждалих троє знаходяться у важкому стані.

Наразі на місці працюють рятувальники і співробітники поліції, які будуть намагатися встановити причину аварії.

Нагадаємо, в березні в Словаччині пасажирський поїзд врізався у локомотив, що стояв на шляхах, і частково зійшов з рейок, постраждали як мінімум 18 осіб, у тому числі дитина.