В Австрії сім'я з України потрапила в аварію, загинула дитина

В Австрії сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю сім'ї з України. В результаті аварії загинула 6-річна дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Kronen Zeitung .

Відзначається, що автомобіль на італійській реєстрації, в якому перебувала сім'я з України - батьки у віці 42 і 34 роки та двоє хлопчиків - 6 та 2 років, зупинився на третій смузі траси А2 через поломку.

Автомобіль, яким керував 40-річний громадянин Австрії, не встиг загальмувати та врізався в транспортний засіб українців.

6-річний хлопчик загинув на місці ДТП, його 2-річного брата у важкому стані вертольотом госпіталізували до лікарні у Відні. Батьків з травмами доставили в лікарню в Бадені. Громадянин Австрії отримав легкі травми.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

Фото: в аварії загинув 6-річний хлопчик (krone.at)