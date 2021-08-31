ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Австрії сім'я з України потрапила в аварію, загинула дитина

Новость на русском →
Австрія, Вівторок 31 серпня 2021 14:16
В Австрії сім'я з України потрапила в аварію, загинула дитина Фото: в Австрії українська сім'я потрапила в ДТП (krone.at)
Автор: Тіберій Юрик

В Австрії сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю сім'ї з України. В результаті аварії загинула 6-річна дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Kronen Zeitung.

Відзначається, що автомобіль на італійській реєстрації, в якому перебувала сім'я з України - батьки у віці 42 і 34 роки та двоє хлопчиків - 6 та 2 років, зупинився на третій смузі траси А2 через поломку.

Автомобіль, яким керував 40-річний громадянин Австрії, не встиг загальмувати та врізався в транспортний засіб українців.

6-річний хлопчик загинув на місці ДТП, його 2-річного брата у важкому стані вертольотом госпіталізували до лікарні у Відні. Батьків з травмами доставили в лікарню в Бадені. Громадянин Австрії отримав легкі травми.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.

Фото: в аварії загинув 6-річний хлопчик (krone.at)

Нагадаємо, що у Рівненській в аварії загинули дві людини, ще двоє госпіталізовані - серед них дитина.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Австрія
NEWS
"Пора колотися". Мер Івано-Франківська пригрозив звільненням співробітникам за відмову від вакцинації
"Пора колотися". Мер Івано-Франківська пригрозив звільненням співробітникам за відмову від вакцинації
DAILY
"Купити ковід сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Купити ковід сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію