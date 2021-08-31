В Австрії сім'я з України потрапила в аварію, загинула дитина
В Австрії сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю сім'ї з України. В результаті аварії загинула 6-річна дитина.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Kronen Zeitung.
Відзначається, що автомобіль на італійській реєстрації, в якому перебувала сім'я з України - батьки у віці 42 і 34 роки та двоє хлопчиків - 6 та 2 років, зупинився на третій смузі траси А2 через поломку.
Автомобіль, яким керував 40-річний громадянин Австрії, не встиг загальмувати та врізався в транспортний засіб українців.
6-річний хлопчик загинув на місці ДТП, його 2-річного брата у важкому стані вертольотом госпіталізували до лікарні у Відні. Батьків з травмами доставили в лікарню в Бадені. Громадянин Австрії отримав легкі травми.
Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії.
Фото: в аварії загинув 6-річний хлопчик (krone.at)