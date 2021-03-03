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В Австрии после прививки Pfizer и BioNTech скончались более 40 человек

Новина українською → Вена, Среда 03 марта 2021 01:49
В Австрии после прививки Pfizer и BioNTech скончались более 40 человек Фото: COVID-вакцина (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Австрии после получения прививки от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech скончались 41 человек. Фактов, говорящих о связи с вакциной, нет, выяснения продолжаются.

Об этом сообщает Федеральное ведомство по безопасности в области здравоохранения (BASG).

Согласно документу, у троих пациентов после экспертизы была исключена связь летального исхода с вакцинацией.

Еще 11 человек из числа погибших получили вакцину в ходе инкубационного периода заболевания коронавирусом, во время которого они скончались.

У 19 человек были серьезные заболевания, которые и стали причиной смерти. Обстоятельства смерти оставшихся восьми пациентов еще не установлены, пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что применение COVID-вакцины от Pfizer у более полумиллиона человек показало высокую эффективность предотвращения серьезным заболеваниям или смерти, даже после одной дозы.

Также управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) планирует одобрить запрос компании Pfizer Inc / BioNTech относительно разрешения хранить их вакцину против COVID-19 при стандартных температурах морозильной камеры вместо ультрахолодных условий.

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