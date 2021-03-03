В Австрии после прививки Pfizer и BioNTech скончались более 40 человек

В Австрии после получения прививки от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech скончались 41 человек. Фактов, говорящих о связи с вакциной, нет, выяснения продолжаются.

Об этом сообщает Федеральное ведомство по безопасности в области здравоохранения (BASG) .

Согласно документу, у троих пациентов после экспертизы была исключена связь летального исхода с вакцинацией.

Еще 11 человек из числа погибших получили вакцину в ходе инкубационного периода заболевания коронавирусом, во время которого они скончались.

У 19 человек были серьезные заболевания, которые и стали причиной смерти. Обстоятельства смерти оставшихся восьми пациентов еще не установлены, пояснили в ведомстве.