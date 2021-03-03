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В Австрії після щеплення Pfizer і BioNTech померли понад 40 осіб

Новость на русском → Відень, Середа 03 березня 2021 01:49
В Австрії після щеплення Pfizer і BioNTech померли понад 40 осіб Фото: COVID-вакцина (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

В Австрії після отримання щеплення від коронавірусної інфекції компаній Pfizer і BioNTech померла 41 людина. Фактів, що говорять про зв'язки з вакциною, немає, з'ясування триває.

Про це повідомляє Федеральне відомство з безпеки у галузі охорони здоров'я (BASG).

Згідно з документом, у трьох пацієнтів після експертизи було виключено зв'язок смерті з вакцинацією.

Ще 11 осіб з-поміж загиблих отримали вакцину в ході інкубаційного періоду захворювання коронавірусом, під час якого вони померли.

У 19 осіб були серйозні захворювання, які та стали причиною смерті. Обставини смерті останніх восьми пацієнтів ще не встановлені, пояснили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що застосування COVID-вакцини від Pfizer у понад півмільйона людей показало високу ефективність запобігання серйозних захворювань або смерті, навіть після однієї дози.

Також управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) планує схвалити запит компанії Pfizer Inc / BioNTech щодо дозволу зберігати їхню вакцину проти COVID-19 при стандартних температурах морозильних камер замість ультрахолодних умов.

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