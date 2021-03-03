В Австрії після щеплення Pfizer і BioNTech померли понад 40 осіб

В Австрії після отримання щеплення від коронавірусної інфекції компаній Pfizer і BioNTech померла 41 людина. Фактів, що говорять про зв'язки з вакциною, немає, з'ясування триває.

Згідно з документом, у трьох пацієнтів після експертизи було виключено зв'язок смерті з вакцинацією.

Ще 11 осіб з-поміж загиблих отримали вакцину в ході інкубаційного періоду захворювання коронавірусом, під час якого вони померли.

У 19 осіб були серйозні захворювання, які та стали причиною смерті. Обставини смерті останніх восьми пацієнтів ще не встановлені, пояснили у відомстві.