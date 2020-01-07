В Австрии президент привел к присяге новое правительство

Фото: президент Австрии привел правительство к присяге (twitter.com/vanderbellen)

Пост федерального канцлера во второй раз занял Себастьян Курц

Президент Австрии Александер ван дер Беллен привел к присяге новое правительство. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter австрийского президента.

Правительство возглавил Себастьян Курц. Он во второй раз занял пост федерального канцлера.

"Политическое состояние нашей родины Австрии теперь в руках нового федерального правительства. Я желаю Себастьяну Курцу, министрам и государственным секретарям всего наилучшего и удачи", - написал глава государства в Twitter по окончании церемонии.

Напомним, в Австрии после выборов договорились о создании коалиционного правительства, в которое войдут Консервативная Австрийская народная партия (АНП) и партия "Зеленые".

Как писало РБК-Украина ранее, в сентябре 2019-го в Австрии на досрочных парламентских выборах победила консервативная Австрийская народная партия во главе с председателем, бывшим канцлером Себастьяном Курцем, набрав 38,4% голосов.

Однако политический кризис в Австрии спровоцировала публикация немецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitzung видеозаписи, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги.