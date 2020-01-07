В Австрії президент привів до присяги новий уряд

Фото: президент Австрії привів уряд до присяги (twitter.com/vanderbellen)

Пост федерального канцлера вдруге зайняв Себастьян Курц

Президент Австрії Александер ван дер Беллен привів до присяги новий уряд. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter австрійського президента.

Уряд очолив Себастьян Курц. Він вдруге обійняв посаду федерального канцлера.

"Політичний стан нашої батьківщини Австрії тепер у руках нового федерального уряду. Я бажаю Себастьяну Курцу, міністрам і державним секретарям усього найкращого і удачі", - написав глава держави в Twitter після закінчення церемонії.

Нагадаємо, в Австрії після виборів домовилися про створення коаліційного уряду, до якого увійдуть Консервативна Австрійська народна партія (АНП) і партія "Зелені".

Як писало РБК-Україна раніше, у вересні 2019-го в Австрії на дострокових парламентських виборах перемогла консервативна Австрійська народна партія на чолі з головою, колишнім канцлером Себастьяном Курцем, набравши 38,4% голосів.

Однак політичну кризу в Австрії спровокувала публікація німецькими виданнями Spiegel і Süddeutsche Zeitzung відеозапису, на якому колишній віце-прем'єр Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе спілкується з якоюсь багатою росіянкою, яка пропонує гроші і підтримку на виборах в обмін на відповідні послуги.