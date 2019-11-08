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В Австрії пред'явили звинувачення екс-полковнику армії в шпигунстві на РФ

Новини » Політика     08.11.2019 - 15:49
В Австрії пред'явили звинувачення екс-полковнику армії в шпигунстві на РФ
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Військового запідозрили у шпигунстві на користь Росії в кінці 2018 року

В Австрії прокуратура Зальцбурга висунула офіційне звинувачення екс-полковнику армії, якого підозрюють у шпигунстві на Російську Федерацію (РФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Salzburger Nachrichten.

Зазначається, що 71-річний екс-полковник звинувачується прокуратурою Зальцбурга в злочинній діяльності на користь іноземної секретної розвідувальної служби.

Також він підозрюється в передачі державних секретів та навмисне розголошення секретів.

Нагадаємо, служба військової контррозвідки Австрії вже затримувала офіцера австрійської армії у відставку за підозрою в тому, що з 1990-х років він шпигував на користь. Незабаром чоловік тоді повернувся додому після двох днів перебування під вартою. Суд Зальцбурга відхилив клопотання прокуратури про судове переслідування військовослужбовця за те, що він протягом 20 років шпигував для Росії.

Як повідомляло РБК-Україна, підозрюваний в шпигунстві для Росії австрійський екс-полковник Міхаель Гофер запевняв, що не розголошував державних таємниць. Чоловік вже повернувся додому після двох днів перебування під вартою. Суд Зальцбурга на той момент відхилив клопотання прокуратури про судове переслідування військовослужбовця за те, що він протягом 20 років шпигував для Росії.

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