Как в Украине: в Грузии введут карантин выходного дня

Грузия готовится к выходу из двухмесячного строгого локдауна. Однако правительство намерено его заменить на карантин выходного дня, однако ограничения будут жестче, чем в Украине. Об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, передает Грузия Online. Карантин выходного дня будет действовать в городах Тбилиси, Батуми, Гори, Телави, Поти и Зугдиди. По субботам и воскресеньям не будет работать общественный транспорт и не будут работать кафе, рестораны, магазины и рынки. Мы будем следить за ситуацией в масштабах страны и, возможно, вернемся к этому вопросу, чтобы решить, будут ли закрытыми днями суббота и воскресенье, или любой другой день недели, - заявила Тикарадзе. Напомним, с 1 февраля Грузия возобновляет регулярное авиасообщение. Допуск полетов начнется с учетом мер безопасности и медицинских протоколов. Кроме того, с 1 февраля в Грузии будут действовать новые условия для въезда в страну. Добавим, что в Грузии продлили действие комендантского часа. Он будет действовать по меньшей мере до 1 марта.