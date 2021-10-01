В Австрии полиция провела спецоперацию в посольстве Беларуси: искали взрывчатку

Как сообщили изданию в полиции Вены, спецоперация на территории посольства Беларуси проводилась с полудня после поступления сообщения с угрозой взорвать дипмиссию.

"В связи с особой правовой ситуацией в отношении территорий посольств (экстерриториальной зоны), действия полиции согласовывались с сотрудниками посольства", - уточнил представитель правоохранителей.

По его словам, был произведен осмотр территории посольства. Взрывное устройство найдено не было. Расследованием инцидента займется Государственное управление защиты конституции и борьбы с терроризмом.

В ходе спецоперации силовики попросили жителей соседних зданий временно покинуть свои дома. Не уточняется, от кого и как поступила информация об угрозе взрыва белорусского посольства. В настоящий момент все ограничительные меры в районе сняты.