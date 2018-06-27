В Австрії потяг зійшов з рейок через перевищення швидкості

У поїзді їхало понад 80 пасажирів

В Австрії пасажирський потяг зійшов з рейок через перевищення швидкості. Про це повідомляє Die Presse.

"Через надмірну швидкість передній здвоєний вагон зійшов з рейок, другий наскочив на перший. Було це перевищення максимальної швидкості з технічних причин або внаслідок людської помилки, є предметом поточних досліджень", - йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що аварія сталася о 07:15 вівторка на під'їзді до станції Сант-Пельтен. З рейок зійшли 2 вагона. У поїзді їхало понад 80 пасажирів, включаючи велику кількість дітей, 27 людей отримали легкі травми, 2 людини – важкі поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Австрії зійшов з рейок пасажирський потяг, що перевозив близько вісімдесяти осіб, в результаті чого постраждали 30 осіб.