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В Австрії потяг зійшов з рейок через перевищення швидкості

НовиниНадзвичайні події    27.06.2018 - 05:52
Фото: місце події (twitter.com noen_online)
Фото: місце події (twitter.com noen_online)

У поїзді їхало понад 80 пасажирів

В Австрії пасажирський потяг зійшов з рейок через перевищення швидкості. Про це повідомляє Die Presse.

"Через надмірну швидкість передній здвоєний вагон зійшов з рейок, другий наскочив на перший. Було це перевищення максимальної швидкості з технічних причин або внаслідок людської помилки, є предметом поточних досліджень", - йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що аварія сталася о 07:15 вівторка на під'їзді до станції Сант-Пельтен. З рейок зійшли 2 вагона. У поїзді їхало понад 80 пасажирів, включаючи велику кількість дітей, 27 людей отримали легкі травми, 2 людини – важкі поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Австрії зійшов з рейок пасажирський потяг, що перевозив близько вісімдесяти осіб, в результаті чого постраждали 30 осіб.

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Теги публікації: поезд, Австрія, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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