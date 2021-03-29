В Австрии на Пасху ограничат выезд из трех регионов

Правительство Австрии приняло решение частично ужесточить карантин на пасхальные праздники. Так, с 1 по 6 апреля будет запрещен въезд и выезд из трех федеральных земель на востоке страны - Вены, Нижней Австрии и Бургенланда.
Об этом сообщает АРА.
В этот период в трех регионах начнет действовать круглосуточное ограничения выхода из дома, которое сейчас действует по всей стране только в вечернее и ночное время.
Покидать дома можно будет только с определенных причин, как, например, для закупки продуктов, оказание помощи другим, контакта с родителями, детьми, братьями или сестрами, выгула домашних животных или "для физического или психического отдыха".
Мэр Вены Михаэль Людвиг не исключает, что пасхальный локдаун может быть продлен в столице как минимум до 11 апреля.
Напомним, в Австрии после Пасхи не будут пускать в магазины без отрицательного теста на COVID-19.
При этом в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде закроются салоны красоты и парикмахерские, непродовольственные магазины и торговые центры.
Кроме того, ранее в Австрии приостанавливали вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca из-за расследования смерти пациента после прививки.