В Австрии на Пасху ограничат выезд из трех регионов

В этот период в трех регионах начнет действовать круглосуточное ограничения выхода из дома, которое сейчас действует по всей стране только в вечернее и ночное время.

Покидать дома можно будет только с определенных причин, как, например, для закупки продуктов, оказание помощи другим, контакта с родителями, детьми, братьями или сестрами, выгула домашних животных или "для физического или психического отдыха".

Мэр Вены Михаэль Людвиг не исключает, что пасхальный локдаун может быть продлен в столице как минимум до 11 апреля.