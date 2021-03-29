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В Австрии на Пасху ограничат выезд из трех регионов

Автор: РБК-Украина

Правительство Австрии приняло решение частично ужесточить карантин на пасхальные праздники. Так, с 1 по 6 апреля будет запрещен въезд и выезд из трех федеральных земель на востоке страны - Вены, Нижней Австрии и Бургенланда.

Об этом сообщает АРА.

В этот период в трех регионах начнет действовать круглосуточное ограничения выхода из дома, которое сейчас действует по всей стране только в вечернее и ночное время.

Покидать дома можно будет только с определенных причин, как, например, для закупки продуктов, оказание помощи другим, контакта с родителями, детьми, братьями или сестрами, выгула домашних животных или "для физического или психического отдыха".

Мэр Вены Михаэль Людвиг не исключает, что пасхальный локдаун может быть продлен в столице как минимум до 11 апреля.

Напомним, в Австрии после Пасхи не будут пускать в магазины без отрицательного теста на COVID-19.

При этом в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде закроются салоны красоты и парикмахерские, непродовольственные магазины и торговые центры.

Кроме того, ранее в Австрии приостанавливали вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca из-за расследования смерти пациента после прививки.

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