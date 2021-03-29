В Австрії на Великдень обмежать виїзд з трьох регіонів

Уряд Австрії прийняв рішення частково посилити карантин на великодні свята. Так, з 1 по 6 квітня буде заборонений в'їзд і виїзд з трьох федеральних земель на сході країни - Вени, Нижньої Австрії і Бургенланду.
Про це повідомляє АРА.
В цей період в трьох регіонах почне діяти цілодобове обмеження виходу з дому, що зараз діє по всій країні лише у вечірній та нічний час.
Покидати будинки можна буде тільки з певних причин, як, наприклад, для закупівлі продуктів, надання допомоги іншим, контакту з батьками, дітьми, братами або сестрами, вигулу домашніх тварин або "для фізичного або психічного відпочинку".
Мер Відня Міхаель Людвіг не виключає, що великодній локдаун може бути продовжений у столиці як мінімум до 11 квітня.
Нагадаємо, в Австрії після Великодня не будуть пускати в магазини без негативного тесту на COVID-19.
При цьому у Відні, Нижньої Австрії і Бургенланді закриються салони краси і перукарні, непродовольчі магазини і торгові центри.
Крім того, раніше в Австрії припиняли вакцинацію від COVID-19 однією партією вакцини компанії AstraZeneca через розслідування смерті пацієнта після щеплення.