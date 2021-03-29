В Австрії на Великдень обмежать виїзд з трьох регіонів

В цей період в трьох регіонах почне діяти цілодобове обмеження виходу з дому, що зараз діє по всій країні лише у вечірній та нічний час.

Покидати будинки можна буде тільки з певних причин, як, наприклад, для закупівлі продуктів, надання допомоги іншим, контакту з батьками, дітьми, братами або сестрами, вигулу домашніх тварин або "для фізичного або психічного відпочинку".

Мер Відня Міхаель Людвіг не виключає, що великодній локдаун може бути продовжений у столиці як мінімум до 11 квітня.