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В Австрии мусульмане обжалуют в суде решение правительства о закрытии мечетей и высылке имамов

НовостиПолитика    10.06.2018 - 20:29
Иллюстративное фото (unsplash.com/Emma Van Sant)
Иллюстративное фото (unsplash.com/Emma Van Sant)

По словам лидера австрийской общины мусульман, это оскорбление всех мусульман в Австрии

Лидер австрийской общины мусульман IGGÖ Ибрагим Олгун заявил, что его организация будет юридически оспаривать решение правительства о закрытии семи мечетей и высылке минимум 40 имамов. Об этом сообщает BBC.

Олгун заявил, что неожиданное заявление правительства в последнюю пятницу Рамадана - это "оскорбление всех мусульман в Австрии".

Также он отметил, что закрытие мечетей - радикальное решение, которое не может быть основано на предположениях.

Напомним, 8 июня федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия закроет семь мечетей и вышлет из страны имамов, которые финансируются из-за рубежа. Будут закрыты две мечети в Верхней Австрии, одна - в Каринтии и четыре в Вене 

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Теги публикации: Австрия, мечеть, мусульмане  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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