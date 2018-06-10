В Австрии мусульмане обжалуют в суде решение правительства о закрытии мечетей и высылке имамов

По словам лидера австрийской общины мусульман, это оскорбление всех мусульман в Австрии

Лидер австрийской общины мусульман IGGÖ Ибрагим Олгун заявил, что его организация будет юридически оспаривать решение правительства о закрытии семи мечетей и высылке минимум 40 имамов. Об этом сообщает BBC.

Олгун заявил, что неожиданное заявление правительства в последнюю пятницу Рамадана - это "оскорбление всех мусульман в Австрии".

Также он отметил, что закрытие мечетей - радикальное решение, которое не может быть основано на предположениях.

Напомним, 8 июня федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия закроет семь мечетей и вышлет из страны имамов, которые финансируются из-за рубежа. Будут закрыты две мечети в Верхней Австрии, одна - в Каринтии и четыре в Вене