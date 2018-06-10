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В Австрії мусульмани оскаржать у суді рішення уряду про закриття мечетей і вислання імамів

НовиниПолітика    10.06.2018 - 20:28
Ілюстративне фото (unsplash.com/Emma Van Sant)
Ілюстративне фото (unsplash.com/Emma Van Sant)

За словами лідера австрійської спільноти мусульман, це образа всіх мусульман в Австрії

Лідер австрійської спільноти мусульман IGGÖ Ібрагім Олгун заявив, що його організація буде юридично оскаржувати рішення уряду про закриття семи мечетей і вислання щонайменше 40 імамів. Про це повідомляє BBC.

Олгун заявив, що несподівана заява уряду в останню п'ятницю Рамадану - це  "образа всіх мусульман в Австрії".

Також він зазначив, що що закриття мечетей - радикальне рішення, яке не може бути засноване на припущеннях.

Нагадаємо, 8 червня федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що Австрія закриє сім мечетей і вишле з країни імамів, які фінансуються з-за кордону. Будуть закриті дві мечеті у Верхній Австрії, одна - в Карінтії і чотири у Відні.

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Теги публікації: Австрія, мечеть, мусульмане  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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