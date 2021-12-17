ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Австрії легалізували евтаназію

Новость на русском →
П'ятниця 17 грудня 2021 21:36
В Австрії легалізували евтаназію Фото: в Австрії легалізували евтаназію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Парламент Австрії схвалив законодавство, яке дозволить хронічно або невиліковно хворим людям висловлювати свою волю до смерті в строго визначених обставинах. Законодавство спрямоване на запобігання можливим зловживанням, оскільки в ньому прямо виключені неповнолітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Законодавці схвалили нові правила широкою більшістю голосів, при цьому тільки одна з трьох опозиційних партій проголосувала проти. Зміни були необхідні після того, як у 2020 році федеральний суд скасував положення кримінального законодавства, що забороняє будь-які форми допомоги тим, хто наклав на себе руки.

З 2022 року люди, які хронічно важко хворі або не мають перспектив на одужання, зможуть викласти свою волю до смерті, що в деякому роді схоже на прижиттєвий заповіт.

Дорослі, які бажають припинити своє життя, повинні будуть представити діагноз і підтвердити свою здатність приймати власне рішення. Вони повинні будуть поговорити з двома лікарями, після чого, після деякого періоду роздумів, запевнити своє бажання в адвоката або нотаріуса.

Після цього вони зможуть отримати смертельні препарати в аптеці. Назви аптек, що надають препарати, не будуть публічно рекламуватися і будуть розкриті тільки адвокатам і нотаріусам, які отримують повідомлення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австрія
NEWS
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
DAILY
Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах