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В Швейцарии разрешили использовать капсулу для эвтаназии

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Швейцария, Понедельник 06 декабря 2021 14:35
В Швейцарии разрешили использовать капсулу для эвтаназии Фото: капсула для эвтаназии Sarco (exitinternational.net)
Автор: Иванна Шовкун

В Швейцарии прошла юридическую экспертизу капсула для эвтаназии Sarco. Теперь ее можно использовать для помощи умирающим, которые сами этого хотят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo.

Основатель компании Филипп Ничке рассказал, что капсулы будут поставлять в Швейцарию, поскольку в этой стране официально разрешено применение эвтаназии.

Сама капсула Sarco создана с помощью 3D-принтера. Она сделана из пластика, в ней содержится газ азот. По данным производителя, человек, который решился на эвтаназию, сможет сам запустить механизм капсулы. Он работает так: открывается подача газа, после этого человек оказывается в состоянии эйфории, а потом теряет сознание, впоследствие наступает смерть. Процесс занимает около 30 секунд.

Отмечают, что за 2020 год в Швейцарии около 1 300 человек добровольно решились уйти из жизни с помощью эвтаназии. Сейчас там используется метод приема внутрь жидкого пентобарбитала натрия.

Напомним, парламент Португалии одобрил законопроект, легализующий эвтаназию. Документ должен подписать президент страны Марселу Ребелу ди Соуза, который ранее отправил его в Конституционный суд.

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