В Швейцарии разрешили использовать капсулу для эвтаназии

В Швейцарии прошла юридическую экспертизу капсула для эвтаназии Sarco. Теперь ее можно использовать для помощи умирающим, которые сами этого хотят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo .

Основатель компании Филипп Ничке рассказал, что капсулы будут поставлять в Швейцарию, поскольку в этой стране официально разрешено применение эвтаназии.

Сама капсула Sarco создана с помощью 3D-принтера. Она сделана из пластика, в ней содержится газ азот. По данным производителя, человек, который решился на эвтаназию, сможет сам запустить механизм капсулы. Он работает так: открывается подача газа, после этого человек оказывается в состоянии эйфории, а потом теряет сознание, впоследствие наступает смерть. Процесс занимает около 30 секунд.

Отмечают, что за 2020 год в Швейцарии около 1 300 человек добровольно решились уйти из жизни с помощью эвтаназии. Сейчас там используется метод приема внутрь жидкого пентобарбитала натрия.