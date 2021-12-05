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В Австрии лавина накрыла группу лыжников. Есть погибшие и пострадавшие

Автор: Дмитрий Левицкий

В горах центральной Австрии снежная лавина накрыла группу лыжников. Под снегом оказались 8 человек, несколько из них - погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Лыжники попали под снежную лавину шириной около 200 метров, когда поднимались на в районе Лавина поглотила трех лыжников, а двое выбрались из-под снега сами.

Двух лыжников спасателям удалось найти с помощью поисковых устройств, однако один из них уже был мертв, а другой умер в больнице Клагефурта. Третью жертву нашли примерно через четыре часа после инцидента, поскольку он не имел при себе поискового устройства.

Все жертвы - австрийцы. Двум погибших было 19 лет, а третьему было 24.

Пострадавших лыжников доставили в больницу.

Напомним, в Карпатах спасатели ищут туристов, которые потерялись во время поездки на снегоходах.

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Австрия