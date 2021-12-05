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В Австрії лавина накрила групу лижників. Є загиблі та постраждалі

Автор: Дмитро Левицький

В горах центральної Австрії снігова лавина накрила групу лижників. Під снігом опинилися 8 людей, декілька з них - загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Лижники потрапили під снігову лавину шириною близько 200 метрів, коли підіймалися на в районі Лавина поглинула трьох лижників, а двоє вибралися з-під снігу самі.

Двох лижників рятувальникам вдалося знайти за допомогою пошукових пристроїв, однак один з них вже був мертвий, а інший помер у лікарні Клагефурта. Третю жертву знайшли приблизно через чотири години після інциденту, оскільки він не мав при собі пошукового пристрою.

Всі жертви - австрійці. Двом загиблих було 19 років, а третьому було 24.

Постраждалих лижників доставили до лікарні.

Нагадаємо, у Карпатах рятувальники шукають туристів, які загубилися під час поїздки на снігоходах.

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Австрія