В Австрії лавина накрила групу лижників. Є загиблі та постраждалі

Лижники потрапили під снігову лавину шириною близько 200 метрів, коли підіймалися на в районі Лавина поглинула трьох лижників, а двоє вибралися з-під снігу самі.

Двох лижників рятувальникам вдалося знайти за допомогою пошукових пристроїв, однак один з них вже був мертвий, а інший помер у лікарні Клагефурта. Третю жертву знайшли приблизно через чотири години після інциденту, оскільки він не мав при собі пошукового пристрою.

Всі жертви - австрійці. Двом загиблих було 19 років, а третьому було 24.

Постраждалих лижників доставили до лікарні.