В Австрії десятки тисяч людей протестували проти змін до трудового законодавства

Нововведення дадуть змогу роботодавцям упроваджувати 12-годинний робочий день без підвищення оплати

У Відні (Австрія) десятки тисяч людей в cуботу, 30 червня, протестували проти планів уряду ухвалити зміни до трудового законодавства, які дадуть змогу роботодавцям упроваджувати 12-годинний робочий день без підвищення оплати праці. Про це повідомляє DW.

Зміни до законодавства австрійський парламент планує ухвалити у четвер, 5 липня.

"Ми протистоятимемо цьому усіма можливими засобами, які у нас є", - пообіцяв голова Спілки профспілок Австрії Вольфґанґ Катціан.

Крім можливого подовження робочого дня до 12 годин, австрійський уряд консерваторів та правопопулістів має намір також дозволити встановлення роботодавцями 60-годинного робочого тижня без підвищеної оплати праці.

Водночас працівники зможуть відмовлятися працювати понад 10 годин на день без зазначення причин.

Австрійські профспілки виступають проти планів уряду та вимагають винести ці питання на референдум.

За даними австрійської поліції, у демонстрації взяло участь близько 80 тисяч людей, організатори ж заявляють про участь у ній 170 до 200 тисяч осіб.

Нагадаємо, по всій території Сполучених Штатів Америки відбулися мітинги проти міграційної політики президента Дональда Трампа.