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В Австрии бывшего вице-канцлера приговорили к условному сроку по делу о коррупции

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Австрия, Пятница 27 августа 2021 16:56
В Австрии бывшего вице-канцлера приговорили к условному сроку по делу о коррупции Фото: Хайнц-Кристиан Штрахе, бывшый вице-канцлер Австрии (wikimedia.org)
Автор: Тиберий Юрик

В Австрии суд приговорил бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе к 15 месяцам условно за взяточничество. Приговор еще не вступил в силу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Штрахе обвинили в том, что он принял пожертвование в 10 тысяч евро для Партии свободы, которую он возглавлял. Также во время судебного разбирательства стало известно о втором пожертвовании в 2 тысячи евро.

В обмен на эти пожертвования, он содействовал предоставлению частной клинике, которая специализируется на косметологической хирургии, преференций от государства.

Руководитель клиники Вальтер Грубмюллер получил 12 месяцев условно.

Штрахе и Грубмюллер на суде не признали себя виновными. Приговор еще не вступил в силу.

Напомним, что в мае 2019 году Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отсавку с поста вице-канцлера Австрии после публикации видеозаписи, на которой показан его предполагаемый сговор с женщиной, которую представили "племянницей российского олигарха".

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коррупция Австрия
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