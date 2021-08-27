В Австрии бывшего вице-канцлера приговорили к условному сроку по делу о коррупции
В Австрии суд приговорил бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе к 15 месяцам условно за взяточничество. Приговор еще не вступил в силу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
Штрахе обвинили в том, что он принял пожертвование в 10 тысяч евро для Партии свободы, которую он возглавлял. Также во время судебного разбирательства стало известно о втором пожертвовании в 2 тысячи евро.
В обмен на эти пожертвования, он содействовал предоставлению частной клинике, которая специализируется на косметологической хирургии, преференций от государства.
Руководитель клиники Вальтер Грубмюллер получил 12 месяцев условно.
Штрахе и Грубмюллер на суде не признали себя виновными. Приговор еще не вступил в силу.
Напомним, что в мае 2019 году Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отсавку с поста вице-канцлера Австрии после публикации видеозаписи, на которой показан его предполагаемый сговор с женщиной, которую представили "племянницей российского олигарха".