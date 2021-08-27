В Австрії колишнього віце-канцлера засудили до умовного терміну у справі про корупцію
В Австрії суд засудив колишнього віце-канцлера Австрії Хайнца-Крістіана Штрахе до 15 місяців умовно за хабарництво. Вирок ще не набув чинності.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.
Штрахе звинуватили в тому, що він прийняв пожертву в 10 тисяч євро для Партії свободи, яку він очолював. Також під час судового розгляду стало відомо про другу пожертву в 2 тисячі євро.
В обмін на ці пожертвування, він сприяв наданню приватній клініці, яка спеціалізується на косметологічної хірургії, преференцій від держави.
Керівник клініки Вальтер Грубмюллер отримав 12 місяців умовно.
Штрахе і Грубмюллер на суді не визнали себе винними. Вирок ще не набув чинності.
Нагадаємо, що у травні 2019 року Хайнц-Крістіан Штрахе подав у відсавку з поста віце-канцлера Австрії після публікації відеозапису, на якому показана його передбачувана змова з жінкою, яку представили "племінницею російського олігарха".