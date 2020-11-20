Австралийских военных обвиняют в убийстве 39 местных жителей в Афганистане

Австралийских военных подозревают в убийстве 39 местных жителей в Афганистане в ходе военных учений спецназовцев для боевых действий. Обвинение планируют предъявить 19 австралийским военным.

Об этом говорится в расследовании Сил обороны Австралии, пишет Reuters.

Сообщается, что после запроса генерального инспектора Сил обороны Австралии удалось "выявить достоверную информацию для подтверждения 23 случаев незаконного убийства 39 человек 25 представителями личного состава австралийских спецподразделений, преимущественно из Специальной воздушной службы (SAS)".

Отмечается, что некоторые из этих военных до сих пор служат в Вооруженных силах Австралии.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс продолжит миссии в Афганистане после сокращения присутствия Соединенных Штатов.

Напомним, ранее Пентагон объявил о выводе части контингента своих войск в Ираке и Афганистане. По словам Кристофера Миллера, в Ираке и Афганистане останутся до 2,5 тысячи военных.