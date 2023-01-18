Австралійських військових направлять до Британії для тренування ЗСУ

Церемонія відправлення та приєднання до британської місії відбудеться у Дарвіні.

Загалом у ході програми передбачено підготовку близько 20 тисяч українських солдатів.

Міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що австралійські військові інструктори відіграватимуть життєво важливу роль і допоможуть Україні вистояти у боротьбі проти Росії.

"Бойовий дух дуже важливий, але ця підготовка дуже потрібна їм, щоби підготуватися до бою", - зазначив австралійський міністр.

Зазначається, що у рамках підготовки до навчальної місії австралійські військовослужбовці ознайомилися з автоматом АК-47 – основною бойовою зброєю української армії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові прибули до США для того, щоб розпочати навчання управлінню системою Patriot.

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