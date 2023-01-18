RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Австралийских военных направят в Британию для тренировки ВСУ

Фото: бойцов ВСУ будут тренировать в Британии (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Артур Родивилов

Около 70 австралийских военных в ближайшие дни отправятся в Великобританию для обучения украинских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nine News.

Церемония отправки и присоединение к британской миссии состоится в Дарвине.

Всего в ходе программы предусмотрена подготовка около 20 тысяч украинских солдат.

Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что австралийские военные инструкторы будут играть жизненно важную роль и помогут Украине выстоять в борьбе против России.

"Боевой дух очень важен, но эта подготовка очень нужна им, чтобы подготовиться к бою", - отметил австралийский министр.

Отмечается, что в рамках подготовки к учебной миссии австралийские военнослужащие ознакомились с автоматом АК-47 - основным боевым оружием украинской армии.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные прибыли в США для того, чтобы начать обучение управлению системой Patriot.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныАвстралия