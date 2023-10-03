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Австралійська компанія відправила сім 3D принтерів на фронт в Україну, - ЗМІ

Мельбурн, Вівторок 03 жовтня 2023 17:02
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Австралійська компанія відправила сім 3D принтерів на фронт в Україну, - ЗМІ Фото: Австралійська компанія відправила сім 3D принтерів на фронт (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Компанія SPEE3D відправила сім металевих 3D принтерів WarpSPEE3D для швидкого виготовлення критично важливих запчастин для різної військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Defense Post.

Компанія з Мельбурна надала цю техніку Силам оборони у рамках Ініціативи сприяння безпеці України Міноборони США. Вартість кожного модуля складає 1 мільйон доларів.

"Ми зосереджені на наданні українським солдатам ресурсів для посилення можливостей технічного обслуговування та ремонту, коли і де це найважливіше", - сказав Кріс Харріс, віце-президент з оборони SPEE3D.

Навіщо потрібні принтери

ЗСУ постійно потребують запчастини, особливо бойових точок. Принтери прискорять процес отримання запчастин. Наразі військові чекають, поки запчастини доставлять із тилу.

Також установки будуть задіяні в отриманні запчастин на техніку, таку як бронетранспортери та гармати. Деякі з них були виготовлені 40 років тому і більше не виробляються.

Принтери використовуються українськими військовими для виробництва різних виробів, необхідних на фронті, таких як:

  • Захисне спорядження, включаючи бронежилети, каски та щити.
  • Медичні вироби, включаючи ноші, бинти та хірургічні інструменти.
  • Зброя та боєприпаси, включаючи гранатомети, міни та снаряди.
  • Інші вироби, включаючи ремонтні деталі для техніки та інструменти.

3D друк є ефективним способом виробництва цих виробів за умов бойових дій. Він дозволяє швидко і недорого створювати матеріали, яких потребують військові.

Військова допомога Австралії

Австралія надала Україні 20 000 боєприпасів, 70 бронетранспортерів M113AS4, 20 легких броньованих машин Bushmaster, 14 ударних безпілотників Switchblade, 30 000 протитанкових ракет Javelin та 10 000 протитанкових гранатометів Carl Gustaf.

Також Австралія навчила українських захисників за британською програмою INTERFLEX. Це програма, за якою українські військові навчаються за стандартами Королівських збройних сил Великої Британії.

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