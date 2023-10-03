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Австралийская компания отправила семь 3D принтеров на фронт в Украину, - СМИ

Мельбурн, Вторник 03 октября 2023 17:02
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Австралийская компания отправила семь 3D принтеров на фронт в Украину, - СМИ Фото: Австралийская компания отправила семь 3D принтеров на фронт (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Компания SPEE3D отправила семь металлических 3D-принтеров WarpSPEE3D для быстрого изготовления критически важных запчастей для различной военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Defense Post.

Компания из Мельбурна предоставила данную технику Силам обороны в рамках Инициативы содействия безопасности Украины Минобороны США. Стоимость каждого модуля составляет 1 миллион долларов.

“Мы сосредоточены на предоставлении украинским солдатам ресурсов для усиления возможностей технического обслуживания и ремонта, когда и где это наиболее важно”, - сказал Крис Харрис, вице-президент по обороне SPEE3D.

Зачем нужны принтеры

ВСУ постоянно нуждаются в запчастях, особенно в боевых точках. Принтеры ускорят процесс получения запчастей. Сейчас военные ждут, пока запчасти доставят из тыла.

Также установки будут задействованы в получении запчастей на технику, такую как бронетранспортеры и пушки. Некоторые из них были произведены 40 лет назад и больше не производятся.

Принтеры используются украинскими военными для производства различных изделий, необходимых на фронте, таких как:

  • Защитное снаряжение, включая бронежилеты, каски и щиты.
  • Медицинские изделия, включая носилки, бинты и хирургические инструменты.
  • Оружие и боеприпасы, включая гранатометы, мины и снаряды.
  • Другие изделия, включая ремонтные детали для техники и инструменты.

3D печать является эффективным способом производства этих изделий в условиях боевых действий. Она позволяет быстро и недорого создавать материалы, в которых нуждаются военные

Военная помощь Австралии

Австралия предоставила Украине 20 000 боеприпасов, 70 бронетранспортеров M113AS4, 20 легких бронированных машин Bushmaster, 14 ударных беспилотников Switchblade, 30 000 противотанковых ракет Javelin и 10 000 противотанковых гранатометов Carl Gustaf.

Также Австралия обучила украинских защитников по британской программе INTERFLEX. Это программа, по которой украинские военные обучаются стандартам Королевских вооруженных сил Великобритании.

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