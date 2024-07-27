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Австралійка Браун виграла олімпійське "золото" у велоспорті

Фото: Грейс Браун уперше здобула олімпійську нагороду (wikimedia.org)
Автор: Антон Федорців

Австралійська велосипедистка Грейс Браун тріумфувала в перегонах із роздільним стартом на Олімпіаді 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

32-річна спортсменка перемогла на дистанції 32,4 км. Вона впевнено випередила британку Анну Гендерсон і американку Хлої Дайгерт.

Браун подолала гонку за 39:38.24 хвилин. Досвідчена австралійка "привезла" іншим двом медалісткам понад півтори хвилини на фініші. Єдина представниця України – Юлія Бірюкова – завершила змагання у третьому десятку.

Українка в дощових умовах не впоралася з кермуванням і впала на одній з ділянок. Як наслідок, розбитий до крові лікоть. Подробиці щодо стану Бірюкової стануть відомі після детального огляду лікарями.

Натомість Браун завоювала першу олімпійську нагороду в кар'єрі. На Іграх у Токіо вона фінішувала четвертою, відставши від подіуму всього на 7 секунд. У 2022 році австралійська велосипедистка виграла Ігри співдружності.

Олімпіада-2024, велоспорт, індивідуальна гонка з роздільним стартом, жінки:

  1. Грейс Браун (Австралія)
  2. Анна Гендерсон (Сполучене Королівство) – +1:31,59
  3. Хлої Дайгерт (США) – +1:32,46

...27. Юлія Бірюкова (Україна) – +5:05,49

До слова, раніше збірна Китаю завоювала перші золоті нагороди Ігор-2024.

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Олімпіада 2024