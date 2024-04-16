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В Австралії сталася різанина в церкві. Поліція назвала напад терактом

Вівторок 16 квітня 2024 05:55
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В Австралії сталася різанина в церкві. Поліція назвала напад терактом Ілюстративне фото: поліція Австралії розглядає напад у церкві як теракт (GettyImagеs)
Автор: Володимир Костирін

У Сіднеї (Австралія) внаслідок нападу із ножем під час служби в ассірійській церкві у понеділок поранення отримали чотири людини, у тому числі єпископ. Поліція сьогодні, 16 квітня, назвала інцидент терористичним актом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sydney Morning Herald та Reuters.

За словами представників правоохоронних органів країни, напад у церкві Христа Доброго Пастиря у сіднейському передмісті Вейклі був терористичним актом, мотивованим підозрами в релігійному екстремізмі.

У понеділок поліція заарештувала підлітка на місці події. Його довелося утримувати в церкві задля забезпечення безпеки, оскільки випадок викликав протести та сутички біля храму між правоохоронцями та розлюченим натовпом послідовників єпископа, які вимагали видати їм людину, яку підозрюють у нападі.

Як зазначають австралійська преса, визнання місцевою владою вчорашнього нападу в церкві терористичною атакою дозволяє поліції використовувати надзвичайні повноваження при розслідуванні.

Відповідно до терористичних законів Нового Уельсу, після призначення комісаром поліції та затвердження міністром поліції, офіцерам надаються спеціальні повноваження розслідувати напад, який стався, або запобігати нападу протягом наступних 14 днів.

Поліція може зупиняти та обшукувати людей і транспортні засоби, вимагати розкрити особи громадян, заходити та обшукувати приміщення та транспортні засоби або встановлювати оточення, наприклад блокпост навколо цільової території - і все це без ордера.

Інший випадок нападу з ножем у Сіднеї

Зазначимо, минулого тижня в торговому центрі Westfield Bondi Junction у Сіднеї чоловік наніс ножові поранення людям. Тоді в результаті нападу загинуло шість людей. Зловмисник був застрелений правоохоронцем. За даними поліції, нападник діяв сам.

Окрім шістьох загиблих, ще кілька людей були госпіталізовані у критичному стані, в тому числі немовля.

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