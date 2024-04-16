В Австралии произошла резня в церкви. Полиция назвала нападение терактом

В Сиднее (Австралия) в результате нападения с ножом во время службы в ассирийской церкви в понедельник ранения получили четыре человека, в том числе епископ. Полиция сегодня, 16 апреля, назвала инцидент террористическим актом.

По словам представителей правоохранительных органов страны, нападение в церкви Христа Доброго Пастыря в сиднейском пригороде Вейкли было террористическим актом, мотивированным подозрениями в религиозном экстремизме.

В понедельник полиция арестовала подростка на месте происшествия. Его пришлось удерживать в церкви ради обеспечения безопасности, поскольку случай вызвал протесты и стычки возле храма между правоохранителями и разъяренной толпой последователей епископа, требовавших выдать им человека, которого подозревают в нападении.

Как отмечают австралийская пресса, признание местными властями вчерашнего нападения в церкви террористической атакой позволяет полиции использовать чрезвычайные полномочия при расследовании.

Согласно террористическим законам Нового Уэльса, после назначения комиссаром полиции и утверждения министром полиции, офицерам предоставляются специальные полномочия расследовать произошедшее нападение или предотвращать нападение в течение следующих 14 дней.

Полиция может останавливать и обыскивать людей и транспортные средства, требовать раскрыть личности граждан, заходить и обыскивать помещения и транспортные средства или устанавливать оцепление, например блокпост вокруг целевой территории - и все это без ордера.

Другой случай нападения с ножом в Сиднее

Отметим, на прошлой неделе в торговом центре Westfield Bondi Junction в Сиднее мужчина нанес ножевые ранения людям. Тогда в результате нападения погибли шесть человек. Злоумышленник был застрелен милицией. По данным полиции, нападавший действовал сам.

Кроме шести погибших, еще несколько человек были госпитализированы в критическом состоянии, в том числе младенец.