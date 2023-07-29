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В Австралії розбився військовий гелікоптер: є загиблі

Фото: в Австралії розбився військовий вертоліт (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Австралії в результаті аварії військового гелікоптера, яка сталася в суботу, 29 липня, загинули четверо людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вертоліт брав участь у військових навчаннях США та Австралії під назвою Talisman Saber. Він упав у води поблизу острова Гамільтон.

Зі слів міністра оборони Австралії Річарда Марлеса, внаслідок падіння гелікоптера в океан біля узбережжя Квінсленда загинули щонайменше чотири людини.

"Чотири екіпажі ще не знайдені, пошуково-рятувальні роботи тривають", - зазначив глава оборонного відомства.

Розбився літак у Греції

Греції та Туреччині вирують масштабні лісові пожежі. Влада оголосила про евакуацію жителів розташованих поруч населених пунктів.

Під час гасіння пожежі на грецькому острові Евбея в Егейському морі розбився літак.

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