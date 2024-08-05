В Австралії підвищили рівень терористичної загрози

За словами австралійського прем'єр-міністра Ентоні Альбанезе, підвищення рівня було зумовлене зростанням радикалізації молоді, в Інтернеті та зростанням "нових змішаних ідеологій".

"Я хочу запевнити австралійців, що "вірогідне" не означає неминуче, і це не означає, що йдеться про безпосередню загрозу чи небезпеку", - звернув він увагу.

Проте глава уряду країни додав, що коли "температура середовища безпеки підвищується, ми повинні знизити температуру дебатів".

За словами Албанезе, австралійці повинні мати можливість мирно вирішувати свої розбіжності та мирно обговорювати політичні питання, такі як конфлікт у Газі.

Органи безпеки Австралії вважають, що шанси насильницького екстремістського акту у країні зараз більш імовірні, ніж коли влада знизила рівень тривоги до "можливого" в листопаді 2022 року.

Генеральний директор ASIO Майк Берджесс сказав, що середовище безпеки в Австралії стало більш мінливим і непередбачуваним.

"Більше австралійців радикалізуються, і вони радикалізуються швидше. Більше австралійців готові використовувати насильство для просування своєї справи. Політично вмотивоване насильство тепер приєднується до шпигунства та іноземного втручання як наших основних проблем безпеки", - зазначив він.

Також Берджесс заявив, що конфлікт у Секторі Газа не був "причиною" для підвищення рівня терору, хоча він був "значним рушієм".

Разом з тим гендиректор ASIO зауважив, що підвищення рівня загрози не означає, що відомство має інформацію про плани поточної атаки або очікування неминучої атаки.

Але, додав він, агентства лише за останні 4 місяці зірвали 8 інцидентів, пов’язаних з імовірним тероризмом або розслідуваних як потенційні терористичні акти.

Нагадаємо, офіційний рівень терористичної загрози в Австралії востаннє підвищувався до "ймовірного" у 2014 році з появою терористичного угруповання "Ісламська держава".