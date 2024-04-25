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Напад на священиків в Австралії. Звинувачення в екстремізмі висунуто п’ятьом підліткам

Четвер 25 квітня 2024 08:15
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Напад на священиків в Австралії. Звинувачення в екстремізмі висунуто п’ятьом підліткам Ілюстративне фото: Поліція Австралії (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В ході розслідування ножового поранення двох священиків, один з яких має сан єпископа, Ассирійської церкви у Сіднеї звинувачення у дотриманні насильницької екстремістської ідеології висунуті п’ятьом підліткам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

П’ятеро підлітків віком від 14 до 17 років були серед семи хлопців, заарештованих на південному заході Сіднея в середу під час спільної масштабної операції кількох австралійських правоохоронних органів. В операції брали участь понад 400 правоохоронців.

Двом хлопцям у віці 16 і 17 років висунули звинувачення у змові з метою участі або плануванні терористичного акту. Старшого з них також звинуватили у носінні ножа в громадських місцях.

Поліція повідомила, що двом хлопцям у віці 14 і 17 років висунули звинувачення у зберіганні насильницьких екстремістських матеріалів, доступних в інтернеті.

Усі п’ятеро були взяті під варту в поліції. Вони мають постати перед судом у справах дітей у четвер.

За словами поліції, двом іншим хлопцям, заарештованим у середу, наразі не висунули звинувачень. Трьох інших неповнолітніх і двох чоловіків допитувала поліція, але вони не були арештовані.

У поліції заявили, що заарештовані хлопці «дотримувалися релігійно мотивованої насильницької екстремістської ідеології».

Поліція стверджує, що мережа включала 16-річного хлопця, якого звинувачують у пораненні ассирійських священиків під час церковної служби. Йому пред’явлено звинувачення у вчиненні терористичного акту, загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 15 квітня у Сіднеї внаслідок нападу із ножем під час служби в ассирійській церкві поранення отримали чотири людини, у тому числі єпископ. Поліція назвала інцидент терористичним актом.

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