В Австралії на 2 роки вводять обмеження на продаж житла: кому заборонено купувати

Як заявила міністр житлового будівництва Клер О’Ніл, з 1 квітня 2025 року іноземцям заборонять купівлю вторинної нерухомості до 31 березня 2027 року. Після цього влада перегляне обмеження та вирішить, чи варто його продовжувати.

Ринок житла в Австралії є одним із найдорожчих у світі, а подорожчання нерухомості стало однією з головних соціально-економічних проблем. Особливо це питання хвилює молодь, яка побоюється, що ніколи не зможе дозволити собі власне житло

За даними аналітичної компанії CoreLogic Inc., у Сіднеї ціни на житло за останнє десятиліття зросли майже на 70%. Середня вартість нерухомості зараз становить близько 1,2 мільйона австралійських доларів (приблизно 762 000 доларів США). Оренда також постійно дорожчає.

Втім, заборона навряд чи суттєво вплине на ринок. За даними Австралійського податкового управління, за 12 місяців до 30 червня 2023 року іноземці придбали житла на 4,9 мільярда австралійських доларів, зокрема новобудови, незабудовані земельні ділянки та вторинну нерухомість. На останню припала лише третина всіх угод.

Для контролю за дотриманням заборони податкове управління отримає додаткове фінансування.

Варто зазначити, що таке рішення уряду співпадає з передвиборчими обіцянками лідера опозиції Пітера Даттона, які він озвучував ще минулого року. Вибори в Австралії мають відбутися до 17 травня, а згідно з опитуваннями, боротьба буде запеклою. Вартість життя та доступність житла залишаються серед ключових питань передвиборчої кампанії.