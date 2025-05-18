Австралія заявила про готовність до торговельної угоди з ЄС: що відомо

"Ми підтримуємо вільну і чесну торгівлю. Ми готові до угоди, але не до будь-якої угоди за будь-яку ціну", - сказав Альбанезе під час візиту до Риму, він зустрівся зі світовими лідерами, зокрема з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Bloomberg пише, що дві сторони роками вели переговори про торговий пакт вартістю в мільярди. Зокрема, у 2024 році вони досягли угоди про посилення співпраці та інвестицій у критичні важливі матеріали. Це, своєю чергою, є частиною зусиль Заходу з ослаблення контролю Китаю над ланцюжками постачання матеріалів, які необхідні для високотехнологічного та зеленого виробництва.

Також Альбанезе торкнувся питання експорту сільськогосподарської продукції - одного з каменів спотикання на переговорах. Він заявив, що Європа не бажає задовольняти вимоги Австралії щодо доступу на свій ринок.

При цьому він не згадав про послаблення податку на авто того ж класу люкс для європейських автомобілів, які обкладаються 5% тарифом в Австралії.

Раніше в травні посол ЄС в Австралії натякнув, що блок відкритий для компромісу з питання подальшого використання австралійськими виробниками кулінарної продукції, такої як фета і просекко, проти чого раніше виступав Євросоюз.

Своєю чергою Альбанезе, який був переобраний цього місяця, стверджує, що назви таких продуктів пов'язані з багатою спадщиною європейських мігрантів і не повинні бути змінені в рамках торговельної угоди.

"Права на найменування цих продуктів пов'язані з мігрантами з Європи, які приїхали в Австралію і виробляють продукти, які вони продовжують називати фетою або просекко, тому що вони засновані на спадщині", - пояснив Альбанезе.