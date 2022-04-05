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Австралия запретит экспорт в Россию предметов роскоши, - МИД

Фото: глава МИД Австралии Мэрис Пейн (flickr.com/statephotos)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Австралии запретит экспорт в Россию предметов роскоши, включая вино, дорогую косметику и запчасти для автомобилей класса люкс. Санкции направлены на президента Путина и его богатых пособников, а не на обычных российских потребителей.

Об этом заявила глава МИД Мэрис Пейн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Австралии.

Она отметила, что санкции вводятся

"Правительство Австралии глубоко привержено делу наложения на Россию самых высоких санкций за незаконную и неспровоцированную войну президента Путина", - говорится в сообщении.

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АвстралияСанкции против РоссииРоссийская Федерация