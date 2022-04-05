Австралія заборонить експорт до Росії предметів розкоші, - МЗС

Уряд Австралії заборонить експорт в Росію предметів розкоші, включаючи вино, дорогу косметику і запчастини для автомобілів класу люкс. Санкції спрямовані на президента Путіна і його багатих пособників, а не на звичайних російських споживачів.

Про це заявила глава МЗС Меріс Пейн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Австралії.

"Уряд Австралії глибоко прихильний справі накладення на Росію найвищих санкцій за незаконну і неспровоковану війну президента Путіна", - йдеться в повідомленні.

Вона зазначила, що санкції вводяться

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